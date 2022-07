IL PERSONAGGIO L'attrice e regista Carolina Balucani continua a stupire a Teatro: altro riconoscimento per la promessa "mantenuta"

Carolina Balucani… i premi non finiscono mai. Stavolta coglie, con “Addormentate”, l’alloro di vincitrice dei bandi di Biennale College Teatro per Autori under 40 e per Registi under 35. L’annuncio conclude il 50.mo Festival Internazionale del Teatro diretto da Stefano Ricci e Gianni Forte. “È il testo che vibra più di altri delle sollecitazioni suggerite per l’edizione di questo 50.mo Festival, ROT: il rosso dell’azione, intesa come consapevolezza di una chiamata collettiva”, scrivono Stefano Ricci e Gianni Forte a proposito di “Addormentate”.

Motivano: “Voci, non personaggi, indicate da lettere alfabetiche, e una nota sulle pause temporali lanciano il primo tratto distintivo drammaturgico: quattro appelli universali, quattro apparenti abdicazioni dal fiato contratto introducono a questo viaggio al termine della notte”. Modernità nella consapevolezza della tradizione: “Emerge un coro, a indicarci i principii di una tragedia classica. Le voci, insieme alla collettività del coro, riproducono l’Umanità tutta, che difatti appare segnata da un marchio ancestrale, una ferita rossa sulla mano che attesta cosa? L’essere in vita o il segno di un tradimento a noi stessi, a occhi che non vogliono ascoltare, braccia che non vogliono soccorrere?”.

Carolina, autrice, attrice e regista, non è nuova a riconoscimenti prestigiosi. È autrice, assieme al drammaturgo Giuseppe Albert Montalto, de “L’America Dentro”, vincitore del Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro sez. Bianco e Nero 2012. Con la stessa opera, nel 2013, viene selezionata come artista under 35 per la regione Umbria nell’àmbito di Teatri del Tempo Presente.

Al 2015 risale la scrittura e l’interpretazione di “Thyssen”, per la regia di Marco Plini. Con “La Regina Coeli”, è tra i cinque finalisti del concorso nazionale Nuove Drammaturgie Network. Pubblicato dalla casa editrice Editoria e Spettacolo, l’opera ha vinto la dodicesima edizione del Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche “Dante Cappelletti” 2017. Dunque, interruzione pandemica a parte (in cui ha comunque lavorato nella strepitosa produzione del TSU “Guerra e Pace”), una corona di successi punteggiano il cursus honorum di questa giovane “promessa mantenuta”. Proveniente dalle file del CUT, da cui è uscito il meglio della professionalità nostrana, affermata a livello nazionale.