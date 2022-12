Teatro Morlacchi di Perugia, nuovi lavori per preservare lo storico edificio: gli interventi previsti dalla Giunta

Proseguono gli interventi di restauro e miglioramento sismico del Teatro Morlacchi di Perugia dopo quelli effettuati negli ultimi anni grazie, in parte, al sostegno di mecenati nell’ambito del progetto Art Bonus e, in parte, con fondi dell’amministrazione comunale, proprietaria dell’immobile. La giunta comunale di Perugia, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Otello Numerini, ha infatti approvato il progetto esecutivo del terzo stralcio funzionale per la ristrutturazione e il miglioramento sismico dello storico edificio per una spesa di 450mila euro, risorse assicurate da un mutuo assunto dal Comune. Si procederà con il recupero e il consolidamento di una parte della copertura. “L’amministrazione continua - ha commentato l’assessore Numerini - a prestare attenzione agli interventi di recupero e messa in sicurezza che valorizzano il patrimonio di interesse storico-culturale della città”.