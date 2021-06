Perugia in lutto, il sindaco Romizi piange la scomparsa di Antonio Salines: "Legato alla città"

Il cordoglio dell'amministrazione comunale per la morte dell'84enne attore e regista teatrale

La città di Perugia è in lutto per la scomparsa di Antonio Salines, morto a 84 anni. "Profondo cordoglio" è stato espresso dal sindaco Andrea Romizi e dall’assessore Leonardo Varasano a nome di tutta l'amministrazione comunale per la scomparsa dell’attore teatrale e regista.

Nativo di La Spezia, che nel corso della sua lunga carriera ha lavorato a fianco di personaggi come Vittorio Gasmann e Carmelo Bene, ottenendo nel 2019 la maschera d’oro del teatro come miglior interprete protagonista. "Molto legato alla città di Perugia - si legge ancora nella nota del Comune di Perugia -, è stato, tra l’altro, direttore artistico del teatro Belli di Roma. L’amministrazione si unisce al dolore dei suoi cari, delle figlie Eleonora e Francesca, del genero Luca, dei nipoti e parenti tutti".