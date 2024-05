Non vivono insieme per via del lavoro, niente esenzione Imu sulla prima casa

Lei vive sulle rive del Trasimeno, lui lavora nella capitale per cinque giorni alla settimana e torna a casa nel week end. Per il Comune di Passignano sul Trasimeno i coniugi non vivono insieme e, quindi, niente esenzione Imu sulla prima casa. Il contribuente è dovuto arrivare fino in Cassazione per vedersi riconosciuto il diritto a non pagare l’Imu sulla prima casa.

L’uomo quando si è visto contestare il mancato pagamento di 1.021,34 euro a titolo di imposta IMU non versata per l’anno 2014 relativamente ad un immobile di sua proprietà sito nel Comune di Passignano sul Trasimeno, ha fatto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Perugia e poi a quella regionale, perdendo il ricorso in quanto non era provato che l’abitazione costituisse dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, laddove nel caso di specie era pacifica la residenza del coniuge in un Comune diverso, né risultava che i coniugi fossero tra loro separati.

In Cassazione la sentenza è stata ribaltata in quanto sulla base di un recente intervento della Corte Costituzionale è stato stabilito che “possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile” e che non si può “negare ogni esenzione sull’abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un comune diverso da quello del possessore dell’immobile”. Per i giudici in “un contesto come quello attuale” caratterizzato “dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale”.

Un criterio che si applica nel caso di specie e vale il riconoscimento dell’esenzione sulla prima casa e l’annullamento delle sentenze della Commissione tributaria e della cartella esattoriale.