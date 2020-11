Tasse di fine anno, a Magione riaperti i termini per richiedere agevolazioni

Riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione al “Bando per agevolazioni tassa sui rifiuti (Tari) 2020 per utenze non domestiche. La nuova scadenza sono le ore 13 del 25 novembre. “Le domande pervenute entro il termine di scadenza del bando – spiega il vicesindaco con delega al bilancio Massimo Lagetti – sono risultate in numero inferiore rispetto a quanto stimato. In ragione dell’importanza dell’iniziativa, abbiamo ritenuto opportuno garantire la massima partecipazione possibile degli aventi diritto, assicurandone la più ampia pubblicità e dando la possibilità, a chi non fosse riuscito a fare istanza entro il termine di scadenza originario, di presentare domanda di partecipazione al bando dal 19 novembre 2020 e fino al termine delle ore 13 del 25 novembre 2020.