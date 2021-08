Trattiene la tassa di soggiorno di tre anni: condannato a risarcire il Comune di Perugia

Non versa al Comune di Perugia la tassa di soggiorno incassata per tre anni dai clienti. Per l’ammanco nella casse comunali di quasi 70mila euro, la Corte dei conti ha condannato il titolare di un’attività ricettiva a saldare il debito, oltre agli interessi e alle spese di giudizio.

La Procura contabile aveva citato l’imprenditore sulla base di un’indagine della Guardia di finanza relative alla “mancata presentazione del conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno” per gli anni 2017, 2018 e il primo semestre de 2019, a fronte di clienti ospitati nell’albergo, per una quota di spettanza del Comune di Perugia pari a 69.904 euro. La Guardia di Finanza era stata in grado di ricostruire, tramite l’esame delle ricevute e delle fatture fiscali, le presenze effettivamente registrate e la tassa di soggiorno applicata ai clienti, ma non versata al Comune. Da qui era scattata anche una denuncia per peculato, in quanto nelle funzioni di esattore il titolare dell’attività ricettiva è equiparato al dipendente pubblico.

La Procura contabili, quindi, contestava all’imprenditore un danno erariale stimato in 8.291 euro per il 2017; 44.136 euro per il 2018 e 17.477 euro per il primo semestre del 2019.

Per i giudici contabili la ricostruzione della Procura è corretta e il danno erariale c’è stato. Anche se è stata depenalizzata la condotta illecita del gestore di una struttura alberghiera per eventi come quello in discussione, nulla è cambiato in ordine alla responsabilità contabile, in conseguenze del maneggio di denaro riscosso per conto dell’Erario.

Il gestore della struttura alberghiera è tenuto all’incasso della tassa di soggiorno, all’accantonamento e al versamento al Comune. Il gestore, quindi, ha la qualifica di agente contabile in quanto soggetto maneggiante denaro pubblico e, come tale, tenuto a renderne il conto ed a riversarlo nelle casse dell’ente pubblico, per non essere chiamato a rispondere di omesso versamento. Cosa alla quale il gestore non ha ottemperato, per sua stessa ammissione “probabilmente a mia dimenticanza”.

Da qui la condanna in solido della società proprietaria della struttura e del legale rappresentate a pagare 69.904 euro al Comune di Perugia, somma incrementata di rivalutazione monetaria ed interessi legali e spese di giudizio.