Umbria, dal 23 maggio forze dell'ordine di pattuglia con il taser

Taser in dotazione alle forze dell’ordine. Si inizia a Terni, con la Polizia, il 23 maggio e poi il 30 anche a Perugia. All’Umbria sono stati assegnati, complessivamente, trenta dispositivi di cui undici in dotazione a Perugia e cinque a Terni.

“Finalmente dal 23 maggio il taser sarà a disposizione delle nostre forze dell'ordine. Una circolare del ministero dell’Interno ufficializza l’entrata in funzione del taser in Umbria – afferma il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Prisco - I primi poliziotti muniti delle armi a impulsi elettronici inizieranno a girare dal 23 maggio a Terni e poi dal 30 anche a Perugia. Da sempre Fratelli d'Italia la ritiene una priorità per ridurre i rischi dei nostri uomini e delle nostre donne in divisa”.

Terni e Perugia saranno i primi a cominciare, poi il taser verrà esteso anche ai commissariati di Foligno, Spoleto, Assisi, Città di Castello e Orvieto mentre quattro super pistole sono previste per il reparto di prevenzione del crimine Umbria-Marche.