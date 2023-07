Tarocchi per telefono, Ministero condannato a risarcire la società chiusa dalla Questura di Perugia

I tarocchi per telefono non sono equiparabili allo sfruttamento della credulità popolare, quindi il divieto di esercizio da parte della Questura ha provocato danni all’azienda che vanno risarciti.

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha accolto il ricorso di un’azienda che opera nel settore, difesa dagli avvocati Edoardo Maglio e Alessandro Bovari, con il quale si chiedeva il risarcimento dei danni derivati dal provvedimento della Questura con il quale era stata ordinata la cessazione dell’attività di cartomanzia telefonica esercitata dalla società. La società ricorrente ha argomentato sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito aquiliano ed ha quantificato il danno risarcibile in 113.926,86 euro per i mesi agosto-dicembre 2017, 186.008,60 euro per l’anno 2018, 166.862,40 euro per l’anno 2019 e 176.733,80 euro per l’anno 2020, quantificando in 100.000 euro il danno per perdita definitiva di clientela che, a causa della mancata erogazione del servizio negli anni dal 2017 al 2020, si è rivolta ad altri operatori.

Una richiesta basata sulla sentenza del Tar dell’Umbria che nel 2021 aveva annullato il provvedimento del questore ritenendolo illegittimo in quanto l’attività esercitata non si poteva considerare illecita sulla base dello sfruttamento dell’altrui ignoranza e superstizione, essendosi la Questura limitata a rilevare lo svolgimento di un’attività di cartomanzia solamente tramite utenze telefoniche 899, mentre la società forniva anche altri servizi, come giochi, quiz e altro.

Secondo giudici amministrativi, la dichiarazione di nullità del provvedimento del questore che inibiva l’attività economica, non implica di per sé la fondatezza della pretesa risarcitoria, fatta salva l’accertata “colpa a carico dell’amministrazione procedente, sulla quale grava l’onere di dimostrare la configurabilità di un errore scusabile dovuto all’esistenza di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione delle norme da applicare”.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, ma con dei paletti: l’incidenza del calo di fatturato dovuto alla inibizione dell’attività di cartomanzia telefonica sul complesso delle attività svolte dalla società ricorrente commisurata ad una percentuale del 20%; applicazione in detrazione all’importo come sopra determinato dell’alea dell’attività imprenditoriale nella misura del 10%.