Tariffa Tari 2023| Il Pd contro la Giunta: "Aumenti inaccettabili". Morosità: in arrivo pioggia di accertamenti

"Aumenti non più accettabili a fronte di una qualità del servizio che non ci risulta essere migliorato rispetto al passato": l'attacco porta la firma del consigliere comunale del Pd, Zuccherini, dopo l'approvazione in commissione della bozza tariffa 2023 per il tari per coprire i 49milioni di euro previsti per coprire il servizio della nettezza urbana. "Dal 2020 il Consiglio comunale - ha concluso l'esponente Pd - è stato costretto a votare solo aumenti della tariffa con forte penalizzazione soprattutto nei confronti dei nuclei più deboli, composti da una sola persona, per i quali la crescita tra il 2020 ed oggi è di oltre 40 euro l’anno. 30 euro è l’aumento per le famiglie di due persone con immobile di circa 80mq, 20 euro per le famiglie di 3 persone con 100mq. Ciò, peraltro, a fronte di servizi che non sono migliorati specie alla luce della sperimentazione in atto sulla riduzione dei passaggi della raccolta in ragione".

Sul versante dell'evasione della tassa, la dirigente Maccarelli ha annunciato - dopo il periodo dell'emergenza sanitaria - un forte giro di vite sul recupero della morosità. "Sono pronti i ruoli relativi agli accertamenti esecutivi notificati dopo il 31 dicembre 2018 che, come noto, avevano beneficiato causa covid di una proroga. Nel corso dell’estate 2023 verranno recapitati gli accertamenti esecutivi relativi a 2019, 2020 e 2021 e per l’autunno verranno inviati i solleciti per i mancati pagamenti del 2022". Sugli aumenti la dirigente, leggendo i dati dell’ultimo decennio, parla di aumenti contenuti rispetto le previsioni: "Emerge che per l’utenza media la tariffa è passata dai 358 euro del 2014 ai 389 di oggi. Sono 38 euro che appaiono contenuti se parametrati al corrispondente aumento del costo della vita".