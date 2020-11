Assisi, spediti i bollettini per pagare la Tari: le scadenze e le esenzioni da Covid

Tra pochi giorni arriveranno tramite bollettino gli avvisi per il pagamento della Tari (tassa sui rifiuti) ad Assisi. La prima rata scade il 30 del mese, la seconda il 31 gennaio 2021, la terza il 15 marzo 2021. E’ possibile pagare in un’unica soluzione entro il 16 dicembre prossimo."Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso di non aumentare l’importo della Tari che devono pagare i cittadini, accollandosi un costo significativo nel bilancio comunale.

Per le imprese colpite dal Covid-19, che sono state costrette a sospendere l’attività in applicazione dei provvedimenti governativi adottati durante il lockdown, è stata stabilita la riduzione del 14 per cento della tassa sui rifiuti. "Anche in questo caso - ha spiegato il sindaco Proietti - l’amministrazione ha supplito con soldi propri, ben 420 mila euro, allo “sconto” fatte agli esercizi e alle aziende che per causa di forza maggiore hanno dovuto subire una chiusura o una sospensione della produzione o dei servizi".