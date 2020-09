Tari, ad Assisi ridotta la tassa sui rifiuti per le attività colpite dal Covid

La Tari (la tassa sui rifiuti) ad Assisi non aumenterà per i cittadini e sarà ridotta del 14% per tutte quelle utenze non domestiche che a causa dell’emergenza sanitaria sono state costrette a sospendere l’attività in applicazione dei provvedimenti governativi adottati durante il lockdown. Questo è l’orientamento della giunta comunale, guidata dal sindaco Stefania Proietti, che sarà sottoposto per l’approvazione alla prossima seduta del consiglio. In sostanza per l’anno 2020 il Comune intende sostenere concretamente pubblici esercizi, ristoranti, alberghi, agriturismi, aziende che per forza maggiore hanno dovuto subire una chiusura o una sospensione della produzione.

“La Città sta affrontando una crisi economica senza precedenti – ha spiegato il sindaco – perché, oltre al settore del turismo, sono in ginocchio tante altre attività dell’indotto e produttive con un rischio serio di perdita di migliaia di posti di lavoro. Come amministratori ci siamo posti di il problema di dare un segno consistente e tangibile agli imprenditori e ai commercianti dal momento che non avendo potuto lavorare non hanno incassato e quindi non è giusto che paghino la tariffa sui rifiuti piena e come se nulla fosse accaduto”.

Questa misura ha un costo, oltre 400 mila euro, che il sindaco ha recuperato dai fondi del bilancio comunale, costo che si va ad aggiungere quasi per la stessa cifra, circa 450 mila euro, per non aumentare la Tari ai cittadini che anche quest’anno non saranno costretti a pagare di più rispetto al 2019. A onor del vero la tassa sui rifiuti anche l’anno scorso non subì aumenti perché il Comune si accollò con le proprie casse la differenza che avrebbe dovuto pagare la collettività considerato

l’incremento del costo del servizio.