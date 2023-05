Fari spenti, targhe oscurate e un'ascia in auto per andare a rubare nel piazzale del supermercato: denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno fermato e denunciato un italiano di 29 anni per il reato di furto aggravato e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

I poliziotti sono intervenuti a San Sisto per verificare la presenza di un’auto sospetta che circolava con le luci spente e con le targhe coperte nei dintorni di un supermercato.

Intercettato all’altezza del passaggio a livello di San Sisto, il conducente si è mostrato molto nervoso. Gli agenti hanno appurato che le targhe erano state coperte con dei fogli di carta e all’interno del bagagliaio c'erano 4 pancali di legno del quale il 29enne non è stato in grado di motivare il possesso, salvo poi confessare di averli presi nel parcheggio di un supermercato poco distante.

Gli agenti hanno anche rinvenuto all’interno dell’autovettura un coltello e un’ascia.

Al termine degli accertamenti il giovane è stato denunciato per il reato di furto aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere e gli sono state elevate due contravvenzioni per le violazioni relative all’occultamento delle targhe e per la mancanza della documentazione al seguito.