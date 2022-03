Tribunale amministrativo: la metà dei ricorsi è per la giustizia lumaca, ma ci sono anche i casi sulle accise e per i voti scolastici

Giustizia lumaca, accise, porto d’armi, salute degli animali, voto all’esame di maturità, edilizia, Daspo a tifosi facinorosi e riconoscimento della protezione internazionale ai profughi sono i principali settori di cui si è occupato il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria nel corso del 2021.

Nella relazione il presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria Raffaele Potenza ha sottolineato che la metà di ricorsi depositati sono relativi alla legge Pinto, cioè per la irragionevole durata del processo: “nel 2021 sono stati proposti 782 nuovi ricorsi (dei quali 361, per l’ottemperanza alle decisioni applicative della legge sulla ragionevole durata dei processi, la c.d. legge Pinto”); un sensibile aumento (circa il 20%) rispetto ai 662 ricorsi depositati nel 2020”.

La giustizia umbra, quindi, è rallentata dalla mole di procedimenti che arrivano dal Lazio e che riguardano i ricorsi dei cittadini che hanno visto il loro processo durare troppo.

Quanto all’arretrato, come chiede anche il Pnrr, il Tar dell’Umbria è a posto: i ricorsi arretrati proposti nel triennio 2016- 2018 sono stati definiti “attraverso 4 udienze di smistamento. Il sistema ha così condotto complessivamente alla definizione, entro il primo semestre, di circa 150 gravami (1/5 dichiarati estinti o improcedibili; gli altri sono stati fissati per l’udienza di decisione)”.

Al termine del 2021 risultano decisi 1.043 ricorsi, “utilizzando tutte le forme decisionali previste dal codice del processo amministrativo” ha detto il magistrato Potenza. Il dato è comprensivo delle sentenze emesse in ottemperanza alla legge Pinto e che sono state 611. Le decisioni del 2021 sono state 432 ed hanno riguardato prevalentemente ricorsi proposti dal 2017 al 2021. Aggiungendo al carico pendente al termine del 2020 (1.514) i ricorsi proposti nel 2021 e sottraendo da tale somma il numero dei ricorsi definiti, ne rimangono pendenti 1.250; rispetto a questo dato si registra dunque un decremento del 18% dei ricorsi, proseguita sino al 2021 e che ha condotto ad una riduzione del 35 % delle pendenze rispetto al 31dicembre del 2016 che vedeva 1.923 ricorsi.

Tutto questo di fronte a “fattori negativi ormai cronici, quali la mancanza di un magistrato rispetto all’organico previsto e, sul piano specificamente processuale, ancora da un notevole numero di istanze di rinvio della trattazione ricorsi, le quali dilazionano spesso la definizione dei ricorsi di oltre un anno – ha riferito Potenza - Tali rinvii in gran parte traggono origine dagli articolati sviluppi delle vicende successive al procedimento ed agli atti che la durata media presso il TAR Umbria tende ad avvicinarsi ai due anni; - i tempi di deposito delle decisioni sono ormai da anni quasi dimezzati rispetto al massimo di 45 giorni indicato dalla legge, ed anche di questo dobbiamo dare atto con soddisfazione ai magistrati addetti al Tribunale”.

Tra le sentenze principali possiamo considerare il tema delle accise: “Sentenza 26 marzo 2021, n. 203 L’art. 8 del d.lgs. n. 504/1995 – Testo unico delle accise – non consente di ritenere che l’autorizzazione ad operare come destinatario registrato di prodotti energetici in regime di sospensione dell’accisa possa essere condizionata ad una valutazione dell’amministrazione circa la convenienza economica, per il richiedente, dello svolgimento dell’attività di movimentazione di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, essendo il regime autorizzatorio in questione posto a presidio dell’interesse pubblico a garantire la riscossione del tributo ed a scongiurare che la merce possa uscire irregolarmente dal regime sospensivo sfuggendo così all’imposizione”.

Per quanto riguarda gli animali una sentenza ha chiarito i termini del diritto alla salute degli animali: “Sentenza 18 gennaio 2021, n. 21 Decoro e igiene urbana cui sono obbligati i possessori di cani. Lo scopo perseguito dall'Ente locale di mantenere il decoro e l'igiene pubblica può essere adeguatamente soddisfatto mediante l'imposizione, agli accompagnatori di cani, dell'obbligo di rimuovere le eventuali deiezioni con le palette predisposte all'uso e di riporle, opportunamente chiuse in appositi sacchetti, nei cestini portarifiuti, anche eventualmente organizzando adeguate forme di controllo a che tali comportamenti vengano effettivamente osservati”.

In materia di porto d’armi si può citare la “Sentenza 12 luglio 2021, n. 547 Poteri della P.A. in materia di rilascio di porto d'armi - Il giudizio prognostico a fondamento del diniego di uso delle armi viene considerato più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale, atteso che il divieto può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza; nel nostro ordinamento, la possibilità eccezionale di autorizzare l'uso di armi da parte dei privati è improntata alla logica della massima cautela e del massimo rigore, fino a considerare impeditivi anche solo comportamenti omissivi con riguardo alla diligenza nella custodia, e, quando l'uso delle armi sia richiesto per difesa personale, si ritiene che il "bisogno" dell'arma non possa essere provato sulla base della mera appartenenza ad una determinata categoria professionale o dello svolgimento di una determinata attività economica”.

Il Tar si è occupato anche di patente di guida: “Sentenza 22 luglio 2021, n. 562 Revoca della patente di guida per la insussistenza dei requisiti morali. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello amministrativo, nel caso di contestazione degli atti con i quali la Pubblica amministrazione, rilevata la insussistenza dei «requisiti morali» previsti dall'art. 120, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, ha revocato la patente di guida a soggetto condannato”.

Anche la scuola è stata al centro di una decisione dei giudici amministrativi: “Sentenza 8 gennaio 2021, n. 4 Sindacabilità del voto assegnato allo studente dell'esame di maturità – La Commissione d’esame ha facoltà di attribuire discrezionalmente a norma dell’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 323 del 1998, ai candidati che si siano particolarmente distinti nelle prove d’esame (ottenendo almeno 70 punti) e la cui ottima riuscita scolastica sia già stata riconosciuta dal Consiglio di classe con l’attribuzione di almeno 15 punti di credito scolastico, un’integrazione variabile di punteggio da un minimo di 1 punto a un massimo di 5 punti. La Commissione è dotata al riguardo di un potere discrezionale dovendo la sua decisione essere motivata, il che, pur nel silenzio della norma circa i criteri da seguire per l’attribuzione di detto punteggio, conduce ad affermare che deve essere possibile ricostruire l’iter logico che ha portato all’assegnazione di un dato punteggio anziché di un altro e di verificare che la Commissione si sia attenuta a valutazioni uniformi per tutti gli allievi beneficiari di tale trattamento”.

L’immigrazione e la protezione dei rifugiati sono il tema della “Sentenza 24 maggio 2021, n. 386 Ai fini della revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 142/2015, dovendo la decisione di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza essere adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e con attenta graduazione dell’intensità della sanzione rispetto alla gravità della condotta, è necessaria la preventiva instaurazione di un effettivo contraddittorio endoprocedimentale, che consenta all’interessato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in relazione agli addebiti che gli vengono contestati, con la conseguenza che solo particolari esigenze di celerità, di cui si deve dare adeguatamente conto in motivazione, possono giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento”.

Sicurezza nella manifestazioni sportive con la “Sentenza 30 giugno 2021, n. 509. La natura dei provvedimenti di DASPO quali misure di prevenzione impone che l’adozione del divieto debba essere motivata con riferimento a comportamenti del destinatario dai quali possa derivare concreto pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, ad esempio mediante la sollecitazione nelle tifoserie di sentimenti di odio o di vendetta o l’incitamento alla violenza durante una manifestazione sportiva, mentre l’espressione di critica, seppure aspra, rispetto alla condotta di un capo di governo in relazione ad una specifica e grave vicenda non sono riconducibili ad alcuna forma di incitamento alla violenza, ma costituiscono esercizio del diritto di critica politica costituzionalmente garantito e non conculcabile in nome di non meglio specificate esigenze di ordine e sicurezza pubblica”.