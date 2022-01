Tamponi d’uscita gratuiti effettuati da privati. "Manca ancora la delibera regionale, ma da mercoledì notte..."

Tamponi d’uscita gratuiti effettuati da privati. Solo in Umbria si continuano a pagare. Gli utenti protestano, ma per il momento le cose stanno così. Ce lo confermano più persone che, alla richiesta di tamponi gratuiti, si sono sentite rispondere picche. Ne parliamo con un operatore del settore.

Ma è veramente così?

“Il fatto suona strano perché, col decreto del 30 dicembre, il Governo ha autorizzato laboratori privati, farmacie e punti prelievo a eseguire i tamponi di uscita in tre casi”.

Quali?

“Un positivo già preso in carico dalla Usl, un positivo non ancora preso in carico dalla Usl e un contatto stretto già preso in carico dalla Usl”.

Ma, per l’ultimo caso esiste una condizione, vero?

“Tampone gratuito, purché l’eventuale appuntamento della Usl per il tampone di ‘uscita’ dall’isolamento o dalla quarantena risulti fissato oltre i termini di legge”.

Allora perché in Umbria ancora si paga?

“I laboratori privati e i punti prelievo hanno dato la loro completa disponibilità ad ampliare le proprie agende, rendendosi pronti ad affiancare il servizio pubblico non solo con i test antigenici, ma anche con i tamponi molecolari, non eseguibili in farmacia”.

Allora cosa non quadra? Perché non si parte?

“Manca la delibera e la firma con Regione e Usl della convenzione annunciata che darà, finalmente, ai nostri laboratori privati la possibilità di prendere in carico i pazienti appartenenti alle tre casistiche”.

Allora l’annunciata gratuità non è ancora vigente?

“Aspettiamo la delibera. Che, sebbene annunciata, verrà notificata dopo la mezzanotte di mercoledì”.

PS: Così è… se vi pare. Peraltro ci dicono che diversi soggetti legati alla scuola (per sé o per i figli) si sono recati presso laboratori convenzionati (messi in elenco, ma senza ancora la convenzione scritta) e abbiano reclamato l’esecuzione gratuita del tamponi. Al no circa la gratuità, si sono verificate reazioni irritate. E ingiuste nei confronti di chi non ha alcuna colpa per questo ambiguo stato di cose. Sta di fatto che le notizie circolate su vari mezzi d’informazione si sono limitate al copia/incolla. E, quando affermano la gratuità, fanno disinformazione.