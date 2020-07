Ricoverato e operato d'urgenza dopo l'urto con lo scooter contro auto ferma al semaforo

Uno scooterista è stato ricoverato e operato d’urgenza, ieri, al Santa Maria della Misericordia, dopo un incidente in via dei Filosofi.

Secondo il racconto dei testimoni, il conducente del motociclo, avrebbe tamponato con violenza un’autovettura ferma al semaforo pedonale di via dei Filofosi. Sbalzato di sella con violenza, avrebbe colpito con forza l’asfalto, rotolando per alcuni metri. Prontamente soccorso dai passanti, è stato portato via da un’ambulanza e sottoposto ad intervento chirurgico per una emorragia interna.

Le condizioni dell’uomo, al momento, restano gravi.