Palestra chiusa causa Covid, riconosciuto il diritto al taglio dell'affitto del 75 per cento

La chiusura imposta dalla legislazione emergenziale per il Coronavirus ha influito negativamente sull’attività commerciale e per questo l’affitto può essere decurtato del 75 per cento.

Lo ha stabilito la Corte d’appello di Perugia riformando una sentenza che aveva, comunque, già dato ragione ai titolari di una palestra che si erano visti riconosciuti il diritto a un taglio del canone di affitto del 50%.

Secondo la Corte “contrariamente a quanto sostenuto del giudice di prime cure che aveva applicato la riduzione del canone di locazione nella misura presunta del 50%, ha ritenuto che la parte avesse dimostrato una diminuzione del fatturato tale da determinate uno squilibrio dell’assetto di interessi pattuito che andava oltre il 50% presunto e che si doveva attestare nel 75%”.

In appello l’associazione sportiva che gestiva la palestra ha “dimostrato la totale carenza di incassi dovuti a titolo di quote associative e che il fatto che gli associati non avessero versato le quote di iscrizione nei mesi in cui l’attività era totalmente impedita per effetto della legislazione emergenziale era un dato ricavabile anche in via presuntiva, visto che appare ragionevole opinare che gli associati abbiano sospeso i pagamenti in coincidenza con la chiusura della palestra”.

Per i giudici, quindi, “il crollo del fatturato induceva a ritenere che lo squilibrio derivante dalla sospensione delle attività sportive avesse impattato in misura superiore al 50% presunto dalla legge”.