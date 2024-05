Svuota la carta prepagata rubata in pochi minuti: a processo

Entra in possesso di una carta ricaricabile, con i tanto di codici di accesso, e in pochi minuti la svuota completamente. Uno straniero, difeso dall’avvocato Salvatore Adorisio, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di ricettazione in quanto “acquistava o riceveva la carta postepay … provento di furto” ai danni di uno straniero avvenuto il 17 marzo del 2021 a Foligno.

L’imputato, secondo l’accusa, “con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto per sé o per altri, faceva indebito uso della carta di credito prepagata” operando diversi prelievi. Alle 11.21 del 17 marzo ritirava 600 euro presso uno sportello ATM di Rivotorto di Assisi, alle 11.34 effettuava una ricarica su un’altra carta utilizzando il plafond di quella rubata: 3mila euro bonificati tramite lo sportello ATM di Fiamenga di Foligno. Alle 11.35, infine, sempre dallo stesso sportello faceva una ulteriore ricarica sulla sua carta prepagata di 450 euro.