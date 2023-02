Svuota la carta prepagata della ex con gli acquisti online durante il lockdown: processato

Un 25enne slovacco, difeso dall’avvocato Ermes Farinazzo, è accusato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti per avere utilizzato la carta ricaricabile della ex, fino a svuotarla di tutto quanto la donna vi aveva versato.

L’imputato, secondo l’accusa, avrebbe utilizzato “indebitamente la carta postepay” intestata alla ex fidanzata e “della quale aveva avuto la disponibilità in precedenza, e di cui aveva memorizzato i dati di accesso, per effettuare 89 operazioni di transazioni commerciali su internet, per la somma complessiva di 2.825 euro”.

Reato commesso in luogo non identificato tra la metà di marzo e la fine di aprile del 2020, facendo acquisti nel pieno del lockdown per l’epidemia da Coronavirus.