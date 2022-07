Suv rubato a Milano ritrovato in via Settevalli: 35enne denunciato per ricettazione

Un’auto rubata a Milano, parcheggiata in via Settevalli. Un grosso suv con lo sportello del lato conducente aperto. All’interno dell’abitacolo un uomo che stava armeggiando in modo ritenuto sospetto. I militari dell’Arma hanno, quindi, provveduto a identificare l’uomo, un 35enne perugino, il quale ha dichiarato immediatamente di avere il possesso dell’auto dal 12 luglio, in attesa del perfezionamento della vendita, fornendo una copia conforme della carta di circolazione intestata da una ditta con sede in Nord Italia.

I carabinieri hanno comunque perquisito il veicolo, ritrovando, nascosta tra i sedili anteriori, la chiave d’accensione della vettura senza portachiavi, un telefono cellulare con carica batterie di cui l’uomo ha rivendicato il possesso e una carta di circolazione relativa ad un’altra autovettura di cui l’uomo non ha saputo spiegare la provenienza. I militari hanno deciso così di accompagnare il trentacinquenne presso gli uffici della caserma per successivi accertamenti, a seguito dei quali il veicolo è risultato essere stato rubato il 10 luglio nell’hinterland milanese. Per il trentacinquenne è pertanto scattata la denuncia per ricettazione, mentre il veicolo è stato posto sotto sequestro, in attesa di ulteriori accertamenti.