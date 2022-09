Appoggia il portafoglio sulla cassa del supermercato e in pochi secondi sparisce: una insospettabile signora scoperta e denunciata

Appoggia il portafoglio sulla cassa, mette nelle buste gli oggetti comprati, ma al momento di saldare il conto si era però resa conto che era sparito. A quel punto la cliente ha preteso di chiamare le forze dell'ordine per denunciare il fatto e cercare di capire che fine avesse fatto il portafogli.

Gli agenti hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza constatando che, in un attimo di distrazione della vittima, una signora che la precedeva aveva afferrato il portafoglio e, furtivamente, l’aveva messo all’interno del suo sacchetto della spesa. La donna se ne era poi andata. Ma sempre grazie alle telecamere è stata rilevata la targa dell’auto a bordo del quale la donna si era allontanata. In Questura alla fine è finita una signora di 68 anni che ha ammesso di aver sottratto il portafoglio nel supermercato, riconsegnandolo poi agli agenti per la restituzione alla proprietaria. La sua ammissione non è bastata per evitare una denuncia per furto aggravato.