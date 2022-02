Lavori con il superbonus, 'blitz' dei carabinieri: cantiere sequestrato, maxi multa e due denunce

Controlli dei carabinieri nel cantieri per i lavori con il superbonus: multe, due denunce e area sottoposta a sequestro penale. E' successo a Castiglione del Lago nella giornata del 23 febbraio. In azione i carabinieri di Castiglione del Lago, il Nucleo Ispettorato del lavoro di Perugia e i Forestali di Passignano su Trasimeno.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri un imprenditore è stato denunciato "poiché non avrebbe compilato in modo corretto il Documento di Valutazione dei Rischi, privo della valutazione dello “stress da lavoro correlato” e del rischio biologico covid-19". L'uomo, proseguono i militari, "sarebbe inoltre responsabile della mancata sottoposizione a “sorveglianza sanitaria” di 2 lavoratori, di non aver adeguatamente formato un lavoratore nel montaggio, uso e smontaggio del ponteggio e del sollevatore con carrello a braccio telescopico, di non aver installato il dispositivo di emergenza sul quadro elettrico all’interno dell’area cantiere".

Per i carabinieri "il ponteggio, oltre a non essere ancorato alla costruzione come previsto, è risultato sprovvisto di una idonea area di deposito materiali da lavoro, impedendo agli operai di muoversi in sicurezza sulle impalcature". L’imprenditore, sottolinea una nota dei carabinieri, "sarebbe anche responsabile dell’assemblaggio del ponteggio con componenti di marche differenti, risultato anche privo del disegno esecutivo a cura di un ingegnere abilitato. Le scale portatili utilizzate per il raggiungimento della postazione di lavoro sono risultate sprovviste sia dei dispositivi di ritenuta alle estremità sia dei dispositivi anti-scivolo".

Il secondo denunciato, un libero professionista, per i carabinieri "sarebbe responsabile di non aver adottato – in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori – le opportune azioni di coordinamento e controllo dei lavoratori autonomi all’interno dell’area del cantiere".

Dopo il controllo "è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale della ditta fino al ripristino delle regolari condizioni di lavoro", e sono scattate diverse multe per 14.887 euro.

Non è finita qui. Nel corso del controllo, proseguono i militari, "è stata riscontrata la presenza di un lavoratore la cui posizione è risultata irregolare". Così sono scattate una sanzione amministrativa di 4.900 euro e la sospensione dell'attività imprenditoriale. L’area cantiere, al termine degli accertamenti, è stata sottoposta a sequestro penale.