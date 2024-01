L'Angolo del consumatore | Super bonus 110%, come riottenere quanto pagato: quando l’impianto fotovoltaico diventa un problema…

Continua con questo articolo la collaborazione tra Perugiatoday.it e l'Unione Nazionale dei Consumatori dell'Umbria. Uno spazio dove dare informazioni ai cittadini, ribadire i loro diritti e dare gli strumenti per una maggiore tutela rispetto alle istituzioni e alle imprese

Un'ulteriore risultato raggiunto dall'Associazione Unione Nazionale Consumatori, che per il tramite dell'Avv. Elisabetta Congiusta è riuscita a fare ottenere il rimborso delle somme versate da un consumatore ad una società operante nel settore dell'efficientamento energetico, con la quale aveva stipulato un contratto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, presso la propria abitazione. La Società in questione, dopo avere stipulato nel mese di aprile 2022 un contratto di appalto con il consumatore per la progettazione, direzione lavori ed esecuzione degli interventi di efficientamento energetico relativi alla propria abitazione (Superbonus 110%) e dopo avere ottenuto il versamento dell'anticipo, non ha mai dato inizio ai lavori, facendo perdere i benefici fiscali a danno dell'utente.

Il consumatore ha chiesto quindi l’intervento dell’Unione Nazionale Consumatori Umbria che grazie ai

propri esperti con l’avv. Elisabetta Congiusta ha diffidato la società e dopo avere risolto il contratto e invitato la stessa in negoziazione assistita, ha ottenuto il rimborso completo delle somme versate oltre al pagamento delle spese legali. Il Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Avv. Damiano Marinelli osserva come anche in questo caso si è riusciti a risolvere il caso, con piena soddisfazione dell’associato, in tempi molto rapidi grazie all’esperienza dello staff di collaboratori che istruisce e coordina questo tipo di interventi.