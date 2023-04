Suona l'allarme in un negozio, ma non si tratta di ladri: un incendio divampa nel locale, indagini in corso

Questa notte, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, dopo la segnalazione di un allarme privato pervenuto alla Sala Operativa, sono intervenuti in via del Popolo a Bastia Umbra. Giunti sul posto, gli operatori hanno constatato che non si trattava di un’intrusione ma di un grosso incendio, divampato all’interno di un esercizio commerciale.

Dopo aver richiesto l’intervento del personale dei Vigili del Fuoco, gli operatori hanno immediatamente provveduto a mettere in sicurezza la zona e ad allontanare i presenti, visibilmente scossi dall’accaduto. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno quindi avviato le operazioni finalizzate a domare le fiamme e, successivamente, in via precauzionale, unitamente al personale del Commissariato, ad evacuare le abitazioni vicine. Inoltre, al fine di evitare l’inalazione di sostanze potenzialmente nocive, è stato dato avviso ai residenti di mantenere le finestre chiuse e restare all’interno delle proprie abitazioni. Sono in corso le verifiche della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco per ricostruire la dinamica dei fatti e rintracciare eventuali responsabili.