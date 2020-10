Caso Suarez, scattano i trasferimenti: azzerato il Centro per la valutazione e le certificazioni linguistiche

Esame con l’aiutino, indagine per falso e rivelazione di segreto d’ufficio, dimissioni di docenti e proteste degli studenti. Per l’Università per Stranieri di Perugia non è un buon momento e ogni notizia o atto amministrativo può apparire sotto molteplici aspetti.

Il trasferimento da un ufficio ad un altro delle persone indagate per l’affare Suarez, ad esempio, può apparire come normale prassi amministrativa, imposta dalle norme anticorruzione, ma essendo stato deciso da persone con ruoli direttivi ed indagati allo stesso tempo, può essere dar adito a dubbi. Come il concorso per “1 posto di categoria D, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche (CVCL) dell’Università per Stranieri di Perugia con assunzione a tempo indeterminato e pieno” appena indetto e pubblicato nel sito dell’ateneo.

Accade, ad esempio, che il 1 ottobre scorso il direttore generale Simone Olivieri, indagato con la rettrice Giuliana Grego Bolli, nonché responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, abbia emanato una serie di provvedimenti che trasferiscono i dipendenti che risultano indagati per l'esame farsa di Suarez. L’impiegata Cinzia Camagna è colei che avrebbe predisposto il certificato di competenza linguistica prima che il calciatore uruguaiano affrontasse la prova, ma secondo il suo legale, l’avvocato Giuseppe Innamorati, “è un’impiegata di livello B4 che ha eseguito quanto gli è stato richiesto dai suoi superiori senza sapere che fosse un’operazione non regolare”. Disposizioni che sarebbero arrivate dai vertici dell’ateneo. Nel frattempo è stata dissequestrata la posta elettronica della dipendente, dove sono state trovate quattro mail con le indicazioni per la gestione dell’esame di Luis Suarez.

Anche Lorenzo Rocca, responsabile del settore certificati di lingua italiane per stranieri, a sua volta indagato, è stato sollevato dall’incarico e trasferito ad insegnare italiano nei corsi di lingua. Sostituito anche il segretario amministrativo del Cvcl: cioè lo stesso Simone Olivieri che ricopriva la carica ad interim, dopo la nomina a direttore generale. Da ricordare che la rettrice Grego Bolli era stata direttrice del centro fino alla nomina della docente Stefania Spina, sulla quale stanno indagando le Fiamme gialle in quanto non ci sarebbero state le elezioni, come previsto da regolamento per ricoprire quella carica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 6 ottobre, cioè oggi, è stato pubblicato un bando di “Indizione Concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria D, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del CVCL, riservato prioritariamente alle categorie di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010” che scadrà il 5 novembre.