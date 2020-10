Caso Suarez, esame e fuga di notizie finiscono nell'esposto dei consumatori

Il presidente di AssoConsum Ettore Salvatori ha presentato un esposto ai Carabinieri di Perugia sul caso Suarez e sull'esame all'Università per Stranieri.

"L’eventuale fuga di notizie (che ha determinato l’interruzione delle attività inquirenti) unitamente alla questione del presunto esame farsa del calciatore uruguayano Luis Suarez, rappresentano fatti per cui è doverosa l’attenzione dell’associazione, soprattutto, dal momento che risulterebbero iscritte nel registro degli indagati 5 persone" si legge nella nota di AssoConsum.

"L’atto di denuncia sta a significare che, tenuto conto dei reati per cui si starebbe indagando, AssoConsum scende in campo per la tutela degli interessi dei cittadini-consumatori; motivo per il quale tutto il carteggio è stato inviato direttamente al Capo della Procura della Repubblica umbra dott. Raffaele Cantone" conclude la nota.

L’AssoConsum ha nominato l’avvocato Angelo Lucarella del foro di Taranto.