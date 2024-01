Stupro in piscina, messaggi minatori alla vittima in chat. L'arrestato: "Rapporto consenziente"

Una settimana fa l’arresto di un 25enne per lo stupro di gruppo di una 21enne marchigiana, violenza avvenuta a Ponte San Giovanni a luglio dell’anno scorso, ieri il deposito di una denuncia per un tentativo di estorsione: “Ritira la querela e stai attenta”.

È quanto ha denunciato la giovane vittima della violenza del 19 luglio del 2023, tramite l’avvocato Ruggero Benvenuto di aver ricevuto su Instagram messaggi privati da parte di tre soggetti, che non risultano indagati per lo stupro, che tramite avvertimenti avrebbero tentato di indurla a ritirare la denuncia. Secondo il legale si tratta di un tentativo di estorsione, ma potrebbe anche configurarsi il favoreggiamento dell’arrestato e degli altri tre indagati. La notizia è riportata dai quotidiani locali.

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia il 25enne, individuato tramite le tracce del dna lasciate sulla vittima, ha fornito una versione in cui sostiene che è stato con la giovane, ma per un rapporto consenziente e che in quella piscina non sarebbe neanche entrato. A sua difesa l’arrestato ha fatto notare che non è mai apparso nei filmati della videosorveglianza e anche le celle telefoniche non agganciano il suo cellulare.

La vittima ha raccontato di aver raggiunto in treno Perugia per partecipare a una festa, di aver bevuto molto e che un gruppo di ragazzi si sarebbe proposto di accompagnare lei e una sua amica a prendere il treno per ritornare a casa. Il gruppo, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, invece, si sarebbe recato alla piscina di Ponte San Giovanni dove sarebbe avvenuto lo stupro e le molestie all’altra giovane.