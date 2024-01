Stupro di gruppo in piscina dopo la festa, arrestato un 25enne: incastrato dal dna trovato sulla vittima

Stupro alla festa in piscina a Ponte San Giovanni, dopo i due indagati c’è anche un arrestato. Si tratta di un 24enne, accusato di aver partecipato alla violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 21 anni che aveva partecipato ad una festa estiva, a luglio, nel quartiere perugino in compagnia di un’amica che aveva subito molestie sessuali anch’essa.

Il nome del giovane è saltato fuori nel corso delle indagini attraverso la comparazione del dna trovato sul corpo della giovane vittima. Il 25enne, italiano di seconda generazione difeso dall’avvocato Andrea Ulivucci, è stato arrestato a Norcia e condotto nel carcere di Capanne. La notizia è riportata dai quotidiani locali.

Secondo gli investigatori il 25enne avrebbe approfittato dello stato di ridotta capacità di difesa della giovane a causa dell’alcol la sera del 19 luglio. Le due ragazze avevano raggiunto Perugia da Fabriano per partecipare ad una festa a una sagra, dove avevano conosciuto un gruppo di ragazzi. Questi si erano offerti di riportarle alla stazione, ma poi si erano fermati nel parco vicino alla piscina. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso quattro persone scendere da un’autovettura. Una di queste sosteneva una ragazza che non era in grado di camminare, mentre l’amica si reggeva in piedi da sola, anche se con andatura incerta. Le figure sparivano all’interno della piscina, le cui telecamere sono risultate manomesse. Lì dentro sarebbe avvenuta la violenza.

Del gruppo di ragazzi gli investigatori avevano nomi, numeri di telefono e profili social, mentre la presenza dell’arrestato è emersa dopo la comparazione dei dna, prelevato dagli investigatori tramite un bicchiere usato e un mozzicone di sigaretta. Sarebbero sue le tracce di dna trovate sul corpo della vittima, assistita dall’avvocato Ruggero Benvenuto di Ancona.

Gli altri due indagati, assistiti dagli avvocati Massimo Brazzi e Gianni Dionigi, sono un 20enne italiano e un 23enne egiziano, i cui profili del dna non risulterebbero sul luogo del delitto.

Secondo la Procura ci sarebbero altri appartenenti al gruppo ancora da identificare.