Drogata e stuprata in un garage, spacciatore sotto processo per violenza sessuale

Drogata e violentata in un garage. Un tunisino, irreperibile, difeso d’ufficio dall’avvocato Alessia Arcangeli, è accusato di violenza sessuale nei confronti di una giovane ragazza dell’Est Europa. Stupro che sarebbe stato consumato dopo la cessione di una dose di cocaina alla giovane.

Secondo la ricostruzione della Procura di Perugia, il tunisino avrebbe “costretto con violenza” la donna “a subire atti sessuali” in un garage in via Gallenga. Prima le avrebbe offerto della “sostanza stupefacente del tipo cocaina” per poi prenderla “con forza conducendola in un corridoio della corsia dei garage, comininciando a biaciarla e continuando nella sua condotta nonostante il rifiuto e il diniego” della ragazza “che lo implorava di non farle nulla”.

L’imputato non solo non avrebbe ascoltato il grido di sofferenza della donna, ma avrebbe prima colpito con uno schiaffo la persona offesa e poi continuato ad “abbassare i pantolincini e gli slip” consumando la violenza sessuale, finché la giovane non riusciva a liberarsi dalla presa dell’uomo e a fuggire.

L'uomo si trova sotto processo davanti al I collegio del Tribunale penale di Perugia, ma ha da tempo fatto perdere le sue tracce. Oggi si sarebbe dovuta tenere la discussione, ma per l'astensione degli avvocati è stata rinviata al 22 novembre.