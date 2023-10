Studentessa sospesa dopo la lite in Accademia, il Tar non interviene sulla sanzione

Studenti cinesi sospesi dalle lezioni dell’Accademia di belle arti, il Tribunale amministrativo non concede la sospensione della misura.

I due studenti, una ragazza e un ragazzo, si sarebbero resi protagonisti di un’aggressione ai danni di un’altra studentessa nei locali dell’istituto di formazione perugino.

I motivi del litigio non sono ben chiari, ma sembrerebbe che l’inimicizia tra le due giovani abbia coinvolto anche lo studente e che una volta che il terzetto si è incontrato nei corridoi dell’Accademia, sarebbe nato il diverbio. Una parola detta dalla ragazza all’altra, “non sei nessuno … non ti dare troppe arie”, avrebbe innescato il litigio e poi la zuffa tra le due studentesse, con il ragazzo che è intervenuto in un secondo momento, subendo comunque anche lui la sanzione.

I due studenti sono stati sospesi dalla frequenza delle lezioni e dagli esami di profitto, oltre che dall’accesso ai locali dell’istituto.

Visto che la frequenza e anche lo svolgimento degli esami incide sul rinnovo del permesso di soggiorno, la studentessa si è rivolta al Tar, assistita dall’avvocato Leonardo Orioli, chiedendo l’annullamento, “previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento disciplinare” che ha disposto “l’irrogazione della sanzione disciplinare consistente nella interdizione dalla frequenza dalle lezioni e nella sospensione dagli esami di profitto” per un anno.

Per i giudici amministrativi, però, non sussistono “i presupposti per l’adozione di misure cautelari monocratiche in relazione alla perdita dell’anno accademico ed alle ripercussioni della sanzione disciplinare sulla permanenza della ricorrente in Italia, oltre che al danno alle relazioni sociali” visto che non è stata programmata “da parte dell’Accademia nelle prossime due settimane di alcuna prova o verifica non successivamente recuperabile” e in quanto il permesso di soggiorno scade dopo la fine della sospensione e degli esami annuali. Quindi non sussiste un “caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”.