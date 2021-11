Bimbo lasciato a piedi dallo scuolabus, si indaga per abbandono di minore

Lasciato a piedi dallo scuolabus e insultato da un’accompagnatrice, bimbo di 10 anni piange per giorni e la madre denuncia tutto ai Carabinieri.

I fatti denunciati dalla mamma del bimbo, assistita dagli avvocati Daniela Casaccia e Giuseppe De Lio, riguardano il comportamento del personale del servizio scuolabus in un comune della provincia di Perugia. Secondo la denuncia prima avrebbero lasciato a terra il bimbo e qualche giorno dopo l’avrebbero maltrattato incolpandolo di non essere voluto salire sul mezzo.

La donna ha presentato un esposto nel quale racconta che, quotidianamente, il figlio esce dalla sede distaccata della scuola, prende un bus e raggiunge la sede centrale, dove sale su un altro mezzo che lo riporta a casa.

Il 30 ottobre la donna riceve la telefonata della madre (nonna del bimbo) che le comunica che il nipotino non era sullo scuolabus. La madre chiama subito la maestra, la quale le riferisce di aver messo il bimbo sul mezzo all’uscita dalla scuola e che doveva sentire l’accompagnatrice.

La donna sempre più allarmata chiama la mamma di un compagno di scuola e questa le dice che al momento del trasbordo dal primo al secondo bus il bimbo era stato lasciato a terra, con il mezzo che si era allontanato senza attendere la salita del minore.

Il bimbo era stato preso in consegna da una zia di un altro bambino, la quale lo aveva riaccompagnato a casa.

Come è stato possibile che il bambino siano stati lasciati a terra, visto che il conducente e l’accompagnatore sono in possesso dell’elenco di tutti i passeggeri e partono solo quando tutti sono all’interno?

Lo spiega sempre la madre in un’integrazione di querela presentata ai Carabinieri, nella quale racconta che solo una settimana dopo i fatti il figlio, molto scosso e preoccupato, aveva deciso di parlare alla madre di quello che era accaduto.

L’accompagnatrice, a detta del minore, lo aveva insultato e rimproverato per non essere salito sullo scuolabus nei giorni precedenti e che prima o poi gliela avrebbe fatta pagare. Accompagnando le minacce ad un gesto violento, prendendo il bimbo per la giacca e facendolo salire a forza sullo scuolabus.

Il piccolo era così scosso che anche il medico che lo visitava riconosceva nell’insonnia, nelle crisi di pianto e nella paura di tornare a scuola, uno stato di ansia molto grave. Fatti che spingevano la donna a presentare querela per abbandono di minore, lasciando all’autorità giudiziaria il compito di verificare altre ipotesi di reato.