Studente di fuori regione positivo al Coronavirus: è iscritto ad un istituto di Città di Castello

Un nuovo caso di positività al Coronavirus sull'asse dell'E45. Si sposta, infatti tra tre regioni (Emilia-Romagna, Toscana e Umbria) uno studente di Verghereto che studia in una scuola superiore a Città di Castello ed è risultato positivo al Covid. "Questo caso potrebbe infatti avere ripercussioni anche presso la comunità dell'Alto Savio in conseguenza del fatto che lo studente positivo ha avuto contatti con altri studenti sul pullman che effettua la tratta San Piero-Alfero, oltreché altri contatti con familiari e amici - spiega il sindaco di Bagno di Romagna Marco Baccini -. Nella giornata di oggi l'Ausl sta già contattando tutti coloro che lo studente ha indicato come suoi contatti nei due giorni precedenti al riscontro della positività. Sulla Base dei colloqui e delle verifiche, verrà deciso chi sottoporre a tampone e chi a isolamento".

