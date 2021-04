Striscioni contro PerugiaToday, la solidarietà dell'Asu: "Atti di intolleranza e di odio"

Striscioni contro PerugiaToday, un giornale colpevole di fare cronaca e di aver riportato la notizia di otto minorenni multati dai carabinieri per il mancato rispetto delle norme anti Covid.

L'Associazione Stampa Umbra, con una nota pubblicata su Facebook, "esprime solidarietà e vicinanza ai colleghi di PerugiaToday in merito agli striscioni comparsi oggi nella zona del Percorso Verde a Perugia".

Per l'Asu "la cronaca dei fatti, l'informazione al servizio della collettività, sono fondamenti democratici che una società civile deve saper tutelare. Riteniamo grave che con intento intimidatorio si cerchi di condizionare la libertà di stampa e registriamo con preoccupazione che il lavoro dei giornalisti sia bersaglio di simili atti di intolleranza e di odio. Nel ribadire un fermo no a qualunque bavaglio alla stampa, Asu auspica che venga fatta piena luce su quanto accaduto e sarà a disposizione dei colleghi per ogni iniziativa finalizzata a sostenere e difendere le prerogative della categoria".