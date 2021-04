Striscioni contro Perugia Today, la senatrice Modena: "Libertà di stampa bene prezioso"

Una nota di solidarietà alla redazione di Perugia Today è stata inviata da Fiammetta Modena, senatrice perugina membro delle commissioni Bilancio e Giustizia di Palazzo Madama.

"Mi unisco alle parole di solidarietà espresse dall'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria, Roberto Conticelli al direttore e ai giornalisti di Perugia Today, per le minacce e ingiurie pubbliche ricevute - scrive la senatrice di Forza Italia -. La libertà di stampa è un bene prezioso, che si apprezza quando se ne viene privati. Il limite tra i diritti dei singoli e la notizia ha tante e varie forme di tutela: per questo le minacce non possono mai trovare una giustificazione".