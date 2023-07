Avvicina una signora alla fermata dell'autobus e le strappa la collana d'oro: a processo

Avvicina una signora per strada con lo scooter, afferra la collanina e riparte trascinando la vittima, ma se la cava con la prescrizione. O così sembra, perché la Cassazione ha annullato la sentenza e rimandando il caso in Corte d’appello per un nuovo giudizio non per furto con strappo (o scippo), ma per rapina in quanto la vittima aveva opposto una breve resistenza.

L’imputato, un dominicano di 35 anni, aveva avvicinato una donna in una strada a Perugia per derubarla della catenina d’oro che indossava. Secondo la ricostruzione accusatoria l’imputato aveva afferrato il monile e trascinato la donna “per alcuni metri per effetto della ripartenza del motorino sul quale l'agente viaggiava insieme ad un complice, fino a determinare la rottura dell'accessorio”. La vittima aveva “opposto una istintiva resistenza, fisica e verbale, all'azione delittuosa, del tutto trascurata dal giudice, il quale non ha, altresì, considerato che la violenza inizialmente diretta verso la collana si è sviluppata in maniera significativa in danno della persona” ha sostenuto la Procura generale nel ricorso per Cassazione.

La vittima aveva testimoniato che “il giorno 28 luglio 2013 si trovava presso la fermata dell’autobus a Pretola quando due giovani a bordo di una vespa si sono fermati e le hanno chiesto delle informazioni. Mentre parlavano, a un certo punto uno dei due ha afferrato la catenina che aveva al collo e l'ha trascinata a terra mentre cercavano di fuggire... sino a quando la collana si è staccata dal collo".

I giudici di Cassazione hanno ritenuta corretta la tesi della Procura , riqualificando il reato in rapina “giacché l'aggancio della collana indossata dalla vittima e l'immediata ripartenza degli agenti integra una manovra violenta diretta alla persona, strumentale a sottrarle il bene, essendosi lo spossessamento realizzato attraverso la sinergica combinazione del trattenimento del monile da parte di uno degli autori e il trascinamento della vittima determinato dalla velocità del motociclo in allontanamento. Il trascinamento della vittima non si configura, in altri termini, come indiretto effetto dello strappo ma come specifico e deliberato connotato fattuale della condotta, funzionale allo spossessamento”.

Da qui il rinvio alla Corte di appello di Perugia per un nuovo giudizio.