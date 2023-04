Rientra in Italia dopo l'espulsione e viene denunciato, ma è irreperibile: niente processo

Espulso perché irregolare in Italia, accompagnato alla frontiera e messo su un aereo. Torna in Italia prima dei 5 anni previsti e finisce sotto processo, ma è irreperibile e secondo la riforma Cartabia, se non dovesse essere rintracciato, il giudice potrebbe assolverlo.

Lo straniero, difeso d’ufficio dell’avvocato Diego Florio, è finito sotto processo “poiché in qualità di destinatario del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza emesso dal prefetto di Agrigento il 6 gennaio del 2018 e notificatogli il 6 giugno” dello stesso anno, “per la durata di 5 anni, accompagnato all’ufficio di polizia di frontiera presso l’aeroporto di Catania ai fini dell’espulsione il 19 dicembre del 2019”, avrebbe contravvenuto “a detto provvedimento facendo ritorno nel territorio nazionale”, in quanto fermato per un controllo ad Assisi l’8 agosto del 2021.

Nel corso dell’udienza di oggi il giudice ha disposto un rinvio al 18 luglio prossimo. Se entro quella data l’imputato non dovesse essere rintracciato, il giudice disporrà il non doversi procedere per irreperibilità e per la mancata conoscenza del procedimento da parte dell’imputato.