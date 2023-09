Strade in Umbria | Perugia-Bettolle, a Passignano il punto sui lavori in galleria: la scheda e il fine lavori

Sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, a Passignano sul Trasimeno (PG), sono in corso i lavori - progettati da Anas - per l’ammodernamento degli impianti e delle opere civili della galleria “San Donato”. Lo scorso luglio è stata ultimata la canna in direzione Bettolle, mentre attualmente sono in corso le attività sulla carreggiata in direzione Perugia che sarà ultimata a fine anno.

IL CANTIERE - Gli interventi, per un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro, riguardano il risanamento delle strutture esistenti e la realizzazione di nuovi impianti tecnologici e di sicurezza: impianto di illuminazione led, impianto antincendio, impianto di chiamata tramite colonnine S.O.S., segnaletica luminosa di sicurezza, semafori e pannelli a messaggio variabile sia all’esterno che all’interno della galleria, impianto di rilevazione incendi, impianto trasmissione radio in galleria, impianto di videosorveglianza, sistema di telecontrollo e supervisione.