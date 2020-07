Veicolo ribaltato sulla statale 'Umbro Laziale': chiuso un tratto di strada in direzione Orte

Code e rallentamenti sulla strada statale 675 “Umbro Laziale” dove a causa di un incidente avvenuto a Narni è temporaneamente chiuso al traffico un tratto in direzione Orte. L'incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli causando il ribaltamento di uno di questi.

Il traffico è attualmente deviato all’uscita per Narni-San Gemini con rientro ad Amelia. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la rimozione dei veicoli e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

AGGIORNAMENTI - Il traffico, come comunicato dall'Anas intorno alle ore 15.20, è tornato regolare.