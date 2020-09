Anas, manutenzione sulla Flaminia tra Foligno e Spoleto: il calendario dei lavori e gli svincoli chiusi

Lavori in corso sulla strada statale 3 'Flaminia' tra Foligno e Spoleto, dove è in atto il risanamento profondo della pavimentazione e da oggi sono previste modifiche sulla viabilità.

"Per consentire l’avanzamento degli interventi - si legge in una nota di Anas -, a partire da mercoledì 16 settembre il transito tra Sant’Eraclio e Trevi sarà provvisoriamente regolato a doppio senso in carreggiata opposta, mentre per chi viaggia in direzione Foligno saranno temporaneamente chiuse le rampe di ingresso dello svincolo di Trevi e di uscita dello svincolo di Sant’Eraclio. Il completamento di questa fase è previsto entro il 27 ottobre".