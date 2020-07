Anas, nuovo cantiere sulla statale 'Umbro Laziale': mappa e calendario dei lavori

Via lunedì prossimo (27 luglio) ai cantieri Anas sulla strada statale 675 'Umbro Laziale'. I lavori di manutenzione della pavimentazione saranno svolti su un tratto di due chilometri della carreggiata in direzione Orte.

"In questa prima fase - comunica Anas - si provvederà alla sistemazione provvisoria della careggiata in direzione Terni su cui sarà deviato il traffico a doppio senso di marcia. Gli interventi consistono nel risanamento profondo della pavimentazione della careggiata in direzione Orte. Il completamento è previsto entro venerdì 31 luglio".