Strade sicure, sarà realizzato il marciapiede a Ripa lungo la strada che collega al cimitero

La giunta comunale di Perugia ha approvato, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture ed ambiente Otello Numerini, il progetto esecutivo per la realizzazione di un tratto di marciapiede lungo via Fabrianese a Ripa. L’intervento, per un importo complessivo di 250 mila euro interamente finanziato con risorse comunali, consiste nel completamento del collegamento pedonale tra il centro abitato di Ripa e il cimitero limitrofo per una lunghezza di circa 550metri, da realizzarsi lungo la strada regionale Fabrianese, in parte all’interno del centro abitato ed in parte all’esterno.

“Questa – evidenzia l’assessore Numerini – è un’opera attesa da tempo dai residenti visto che, attualmente, a lato delle banchine di strada Fabrianese non vi sono in alcuni tratti spazi idonei per il transito dei pedoni. La realizzazione del marciapiede permetterà di dotare l’area dell’infrastruttura mancante garantendo ai cittadini di poter usufruire in sicurezza del tracciato di collegamento tra l’abitato di Ripa ed il cimitero locale”.