Strade sicure, il punto sui nuovi lavori a Perugia: da via dei Filosofi fino a Ponte Valleceppi. Quelli in corso e quelli terminati

Procedono gli interventi sulle principali arterie stradali cittadine previste dal piano strade. Dopo quelli eseguiti nelle ultime settimane in via Benucci, via Borgioni, strada dei Loggi e strada Pievaiola, sono in corso in questi giorni gli interventi sulla Perugia - Ponte Valleceppi: 600mila euro per 3 km di lunghezza, dal cimitero monumentale all’incrocio di via Arno. Al contempo il Cantiere comunale ha ultimato i lavori in due parcheggi di via dei Filosofi ed è in corso la sistemazione anche di piazzale Anna Frank.

“Stanno proseguendo gli interventi di manutenzione delle pavimentazioni stradali, sia in città sia in periferia – ha annunciato l'assessore comunale Otello Numerini -. L'intervento sulla Perugia Ponte Valleceppi, particolarmente complesso per le caratteristiche geometriche della stessa e quasi ultimato, si è svolto in orario notturno per arrecare minor disagio alla cittadinanza”.