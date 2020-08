Corse di auto e moto e traffico impazzito, la protesta dei residenti in via Pievaiola e in strada Tuderte

Corse notturne in moto lungo la Pievaiola. È la denuncia che fanno alcuni residente nella zona di Strozzacapponi.

I cittadini segnalano una situazione “insostenibile” che si sta verificando nella Pievaiola, dove tutte le sere, in estate e fino a tarda notte, si assiste, e si sente, a corse di moto che sfrecciano a tutta velocità, sfruttando il lungo rettilineo che porta verso Capanne.

L’altra notte, dalle 2.30 alle 3.30 diverse moto sono transitate ad alta velocità, tanto che hanno tremato vetri e serrande dei negozi.

I cittadini, esasperati dal rumore e dal continuo disagio, chiedono un intervento delle forze dell’ordine per arginare la situazione.

Protesta quasi simile, in questo caso non ci sono gare di moto, è quella che viene dai residente in strada Tuderte, nel tratto compreso tra l’uscita della E45, Madonna del Piano, il bivio con strada dei Loggi e per giungere fino alla Colonnetta.

A causa dei lavori lungo la E45 e sul raccordo Perugia-Bettolle, infatti, la strada Tuderte ha conosciuto, in questi mesi, un notevole incremento di traffico, con il rumore di auto, camion e bus che è diventato insopportabile, tanto di giorno quanto di notte. Un via vai di mezzi continuo che ha portato anche a diversi incidenti per stop e precedenze non rispettate, soprattutto per le molte auto che si immettono dalla strada dei Loggi.

Da considerare anche che le auto sfrecciano molto veloci, visto che quel tratto è di quasi un chilometro e mezzo quasi interamente in pianura e rettilineo. Da qui la richiesta di installazione di dossi per rallentare la corsa delle auto, visto che il cartellone elettronico che segnalava la velocità è stato rimosso.