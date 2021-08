Strade sicure, controlli dei Carabinieri a Perugia: patenti ritirate, auto senza assicurazione. Arrestato pregiudicato

Nuovi controlli stradali a Perugia, in chiave strade sicure in Estate, da parte dei carabinieri: i Carabinieri hanno fermato 58 autovetture e identificato 96 persone. Tre le persone denunciate: una per guida in stato di ebbrezza, una per l’ipotesi di reato di accensione/esplosioni pericolose e una per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sono due, invece, le sanzioni per violazioni al Codice della Strada, di cui una per circolazione con veicolo con assicurazione non in regola e una per guida con patente scaduta.

A Ponte San Giovanni, i Carabinieri hanno portato in cacere un 55enne di origini albanesi, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica dovendo espiare una pena di reclusione per violazioni della legge sull’immigrazione commesse nel 2008. Scontato il periodo di reclusione lo straniero sarà espulso dal territorio nazionale.