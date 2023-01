Strade sicure, alcol e droga al volante: tre denunce

Intensificati i controlli lungo le principali strade di Perugia. L'intento è stato quello prevenire e contrastare il fenomeno della guida in stato di alterazione per abuso di sostanze alcoliche ed uso di sostanze stupefacenti.

Il monitoraggio, al quale sono stati sottoposti oltre 50 conducenti, ha evidenziato, per tre persone la positività al test dell’etilometro, con un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

Uno di questi, 36 anni, si è rifiutato di sottoporsi al controllo per l’accertamento dell’alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti. Sottoposto a ispezione, è stato trovato in possesso di un involucro contenente della sostanza polverosa che, dai successivi controlli, è risultata essere cocaina. Nei suoi confronti, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa prevista per possesso di sostanza stupefacente, è scattata la denuncia.

Gli altri due conducenti, 36 e 53 anni, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida e l’affidamento dell’autovettura in giudiziale custodia per l’avvio della procedura di confisca.

Nel corso del servizio, sono state inoltre accertate e contestate 16 infrazioni al Codice della Strada