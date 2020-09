La città che cambia, ecco le nuove intitolazioni a Perugia di vie e rotonde: via libera a due targhe commemorative

La giunta comunale di Perugia ha deciso di procedere su proposta dell’assessore Edi Cicchi all’intitolazione di alcune aree di circolazione, recependo le proposte formulate dalla commissione comunale Toponomastica nel corso della seduta dell’8 settembre 2020.

Questo l’elenco nel dettaglio.

Zona Centro - PIAGGIA ALFREDO DE POI (area via Pascoli).

Località Pila - ROTATORIA INTERNATI MILITARI ITALIANI all’intersezione tra Strada Settevalli e Strada Battifoglia.

Località Ponte Felcino: SPIAZZO QUIRINO VISCHIA da Via Val di Rocco, angolo Via Egidio Vicarelli; ROTATORIA ALDO PAGGI intersezione tra Via Leonida Mastrodicasa e Via Messina.

Località Strozzacapponi: VIA ROSALIA MONTMASSON da Strada Pievaiola senza uscita;

Località Ponte San Giovanni: Monumento a ricordo di GIULIANA MIGNINI in Piazza Luigi Bellini;

Zona Fontivegge: PIAZZA GIULIANO VASSALLI da Via Fontivegge;

Zona Monteluce: Lapidi a ricordo di ANTONIO MEGALIZZI in Via del Giochetto e Piazza della Natività

Località Villa Pitignano: PIAZZA MAURO MARCUCCI da Strada Ponte Felcino-Ponte Pattoli;

Località Balanzano - ROTATORIA GIANFRANCO ALUNNI all’intersezione tra Via Gustavo Benucci, Strada del Piano e Via Giuseppe Mercalli;

Località Tavernacce - VIA DEI MONALDI da Strada Tiberina Nord senza uscita;

Zona Sant’Erminio - VIA NORMA COSSETTO da Strada dei Monticelli senza uscita;

Zona Loggi - VIA CIRO SCARPONI da Strada dei Loggi senza uscita;

Località Collestrada - ROTATORIA GUGLIELMA CORSI intersezione tra Via della Valtiera e Strada Ospedalone San Francesco.

Verrà richiesto il parere alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio dell’Umbria per l’installazione delle lapidi a ricordo di “ANTONIO MEGALIZZI” e per il monumento a ricordo di “GIULIANA MIGNINI”.