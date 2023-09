STRADE IN UMBRIA Statale Umbra-Laziale, lavori in corso: entrano in azione le trivelle per la nuova rampa

Sono entrate in azione le trivelle per la realizzazione di oltre 200 pali da 80 centimetri di diametro che costituiranno la paratia di sostegno della nuova rampa di uscita dello svincolo di San Carlo, sulla strada statale 675 “Umbro Laziale”, a Terni. Secondo il cronoprogramma dell'Anas saranno avviate in parallelo anche le lavorazioni per la costruzione della rotatoria che sostituirà l’attuale intersezione a raso di San Carlo. Durante i lavori sarà sempre garantita la circolazione. L’intervento, per un investimento complessivo di 5,8 milioni di euro, consentirà di innalzare i livelli di sicurezza dell’attuale incrocio a raso e di migliorare la connessione della viabilità locale, garantendo anche il collegamento diretto dei due centri abitati Collelicino e San Carlo.