Strade dell'Umbria, altri due viadotti da rimettere in sicurezza sulla E45: i lavori e la viabilità cambia nell'area di Umbertide-Gubbio

Avanzano i lavori di manutenzione per il risanamento e il miglioramento sismico dei viadotti “Roncalbello” e “Col di Pozzo”, sulla E45 nel comune di Umbertide. Il cantiere rientra nel piano di riqualificazione e messa in sicurezza della superstrada. "Gli interventi - spiegano dai vertici Anas - riguardano il risanamento dei calcestruzzi, la parziale demolizione e ricostruzione dell’impalcato e l’installazione di dispositivi di appoggio antisismici, al fine di innalzare gli standard di sicurezza delle strutture su quattro viadotti tra Umbertide e Città di Castello (Roncalbello, Col di Pozzo, Tevere I e Tevere II) per un investimento complessivo di 9,6 milioni di euro". Per consentire lo svolgimento di particolari fase degli interventi, la E45 sarà temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Umbertide/Gubbio e Umbertide Nord (dal km 98,950 al km 102,600) dalle 21 di mercoledì 7 settembre fino alle 6:00 del giorno successivo. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.