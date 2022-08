LA BUONA NOTIZIA Strada Trasimeno Ovest, ritrovato Lupo Cecoslovacco fuggito a causa della tempesta di fulmini

Erano circa le 11:30 di ieri mattina quando gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, mentre erano impiegati negli ordinari servizi di controllo del territorio, hanno notato - lungo la strada Trasimeno ovest - un ragazzo che, sotto la pioggia battente, cercava di richiamare la loro attenzione. Dopo averlo avvicinato, ha riferito ai poliziotti di aver notato un lupo cecoslovacco che, impaurito dai forti tuoni, vagava disorientato lungo la via.

A causa del maltempo e della tempesta dei fulmini, un lupo cecoslovacco era fuggito da casa e aveva raggiunto l'area della strada Trasimeno Ovest completamento impaurito e smarrito. Qui è stato notato da un ragazzo che, sotto la pioggia battente, ha provato ad avvicinarlo senza riuscirvi; da qui la richiesta di aiuto alla Volante che stava pattugliando il territorio. Una volta individuato il cane, gli agenti Camillo e Antonio lo hanno avvicinato e tranquillizzato con qualche carezza. Immaginando che potesse essere scappato da qualche abitazione della zona, lo hanno fatto salire sulla volante e lo hanno portato in Questura, in attesa di ritrovare il proprietario.

Dopo aver allertato il veterinario della USL, per il controllo del microchip, gli agenti hanno effettuato una verifica sulla chat del quartiere dove era stato ritrovato l’animale, constatando che una signora aveva segnalato che il suo cane “Fox”, sfruttando un foro sulla rete di recinzione, si era allontanato dalla casa. A quel punto, i poliziotti hanno contattato la padrona che, sollevata di sapere che il suo amico a quattro zampe era in buone mani, si è portata subito in Questura per recuperare l’animale. Dopo un giro in volante e una foto con i suoi due nuovi amici, Fox ha riabbracciato la sua padrona e insieme hanno fatto ritorno a casa.