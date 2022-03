STORIE DI DONNE Nella classifica dei 100 talenti Under 30 ci sono due ragazze umbre: Gloria Chiocci e Gaia Alaimo

Due ragazze umbre sono state inserite nella famosa classifica di Forbes Under 30 come tra le più influenti e più accreditate della loro categoria (sono venti quelle prese in considerazione). Stiamo parlado Gloria Chiocci e Gaia Alaimo sono entrate nella famosa classifica Forbes con i progetti UXforKids e School of Work. Nella stessa lista delle nostre Gloria e Gaia si trovano: Mattia Berrettini nella categoria sport, Blanco nella categoria Music, Bianca Arrighini e Livia Viganò di Factanza nella categoria Media solo per citarne alcuni. Questo per far capire l'importanza di esserci in questo contesto seppur in categorie differenti. Le liste dal 2018, anno della prima uscita italiana, hanno ospitato solo tre nomi umbri, tutti femminili, di cui due proprio in questo anno con l'eugubina Gloria Chiocci e la perugina Gaia Alaimo. Forbes ogni anno stila una classifica di 100 talenti under 30 suddivisi in 20 categorie che stanno contribuendo significativamente all'imprenditoria e innovazione del nostro paese.

ECCO CHI SONO I NOSTRI TALENTI

Gloria Chiocci, 29 anni è stata inserita nella prestigiosa lista 2022 nella categoria Education con UXforKids, un progetto fondato nel 2015 che ha l’obiettivo di trasmettere ai più piccoli le basi e le metodologiedell’UX Design e dell’Architettura dell’Informazione, attraverso workshop e co-progettazioni creative con un focus sull’accessibilità e usabilità. Il progetto ha anche l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della dislessia e dell’apprendimento creativo e inclusivo, con uno sguardo sulle nuove professioni digitali. (https://uxforkids.com/)

Perugina di origine greca e siciliana, Gaia Alaimo è la CEO e Co-fondatrice di “School of Work”, la scuola online che aiuta universitari e giovani laureati a imparare come funzioni il mondo del lavoro, acquisire gli strumenti necessari per muovere i primi passi nella propria carriera e chiedere consiglio a professionisti. Il progetto nasce da Your Millennial Mentor, la community fondata da Gaia nel 2019, che conta più di 50.000 follower su TikTok e Instagram. In seguito alla laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche e dopo aver fatto parte del board italiano di AIESEC, ha lavorato in ambito Marketing e HR tra Belgrado, Londra e Milano in Impact Hub, Apple e Gi Group. (https://www.schoolofwork.it/).