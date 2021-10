La storia è finita, ma lui continua a usare la carta di credito della ex: giovane denunciato

Una storia d'amore finita male e con una denuncia come strascico. È quella costata a un giovane sudamericano residente a Perugia, deferito ieri in stato di libertà dai carabinieri del capoluogo umbro per il reato di indebito utilizzo di carta di credito.

Le indagini dei militari, scattate dopo la denuncia presentata qualche giorno prima da una coetanea a sua volta residente a Perugia, hanno permesso di raccogliere gravi e concordanti indizi di colpevolezza a carico di quello che è risultato essere il suo ex fidanzato.

A settembre, durante la convivenza, avendo la disponibilità materiale della carta di credito intestata alla giovane donna e dopo averne inserito i dati sul proprio account 'Amazon', il ragazzo avrebbe effettuato quattro acquisti per un importo tortale di circa 100 euro, omettendo poi di eliminare gli stessi dati dal proprio profilo utente una volta cessata la relazione.

In questo modo il giovane, sempre in ipotesi, pienamente cosciente dell’indebito utilizzo, avrebbe continuato ad utilizzare la carta di credito all’insaputa dell’ex compagna per altri pagamenti.